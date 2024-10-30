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Выявлен первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян в Британии

0:57
Общество

В Великобритании был зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян. Об этом стало известно в среду, 30 октября, от Агентства по безопасности здравоохранения страны.

Выявлен первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян в Британии
Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, PDM

По имеющимся данным, случай произошел в Лондоне, и заболевание выявлено у человека, недавно вернувшегося из Африки. На данный момент риск для граждан королевства остается низким. Ранее существующий штамм этого вируса находился в обращении на территории Соединенного королевства с 2022 года, как указано на сайте агентства.

Больной был госпитализирован в отделение инфекционных заболеваний с высокой степенью тяжести в Королевской бесплатной больнице. Агентство активно мониторит всех, кто имел контакт с заболевшим. Контактным лицам предложены тестирование, вакцинация и возможность получения медицинских консультаций.

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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