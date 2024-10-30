В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Вечером 30 октября в Москве произойдет резкое ухудшение погодных условий. Ожидаются дожди, мокрый снег и мощные порывы ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

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Так, в среду погода значительно ухудшится. Прогнозируется дождь и мокрый снег, а также сильный ветер с порывами от 17 до 20 м/с. Возможны образования гололедицы. Такие неблагоприятные условия сохранятся и 31 октября, а также в пятницу, 1 ноября, когда ветер может достичь 21 м/с, отметил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Заместитель градоначальника добавил, что службы города приведены в состояние повышенной готовности. Специалисты круглосуточно следят за состоянием дорожной сети. В Москве подготовлено необходимое количество техники для ликвидации последствий неблагоприятной погоды.

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