Президент России Владимир Путин подчеркнул важность информированности льготных категорий граждан о их праве на бесплатную установку систем отопления.
На совещании, где принимали участие члены правительства, министр энергетики Сергей Цивилев сообщил премьеру о ходе реализации программы по переходу на отечественное автоматизированное оборудование для отопления в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Он также добавил, что для таких категорий граждан, как ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи, установка оборудования будет производиться абсолютно бесплатно "под ключ".
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.