Путин указал на право льготников на бесплатную установку отопления

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Президент России Владимир Путин подчеркнул важность информированности льготных категорий граждан о их праве на бесплатную установку систем отопления.

Фото: Pxhere is licensed under Creative Commons CC0.

На совещании, где принимали участие члены правительства, министр энергетики Сергей Цивилев сообщил премьеру о ходе реализации программы по переходу на отечественное автоматизированное оборудование для отопления в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Он также добавил, что для таких категорий граждан, как ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи, установка оборудования будет производиться абсолютно бесплатно "под ключ".

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