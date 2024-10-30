В Свердловской области врачи спасли женщину с опухолью весом более 8 кг

Хирурги Городской клинической больницы №14 в Екатеринбурге провели успешную операцию по удалению большой опухоли у женщины.
Специалисты российской медицины оказали помощь 56-летней пациентке, у которой была диагностирована доброкачественная миома матки весом 8,8 килограмма.
На протяжении двух лет женщина ростом 155 сантиметров жаловалась на увеличение живота. Она была уверена, что изменения в ее фигуре имеют естественное происхождение и не подозревала о наличии серьезного заболевания.
Однако, когда дело стало критическим и игнорировать ситуации стало невозможно, свердловчанка обратилась к врачу-специалисту. В результате, ей была экстренно проведена операция, сообщает ТАСС.
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