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Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью

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Общество

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьерам совместно с Министерством обороны разработать меры по поддержке и трудоустройству участников специальной военной операции, ставших инвалидами.

Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, PDM

На недавней встрече с ветеранами СВО, получившими травмы во время боевых действий, он поинтересовался их делами. Все собеседники заверили президента, что у них все в порядке, и проблем не возникает. Однако Путин подчеркнул необходимость тесной работы администрации с каждым из них, чтобы выяснить их реальные условия жизни и работы.

По его мнению, все еще существует множество нерешенных вопросов. Некоторые участники операции уже нашли работу, в то время как другим по-прежнему сложно устроиться, передает РИА Новости.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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