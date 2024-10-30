Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьерам совместно с Министерством обороны разработать меры по поддержке и трудоустройству участников специальной военной операции, ставших инвалидами.
На недавней встрече с ветеранами СВО, получившими травмы во время боевых действий, он поинтересовался их делами. Все собеседники заверили президента, что у них все в порядке, и проблем не возникает. Однако Путин подчеркнул необходимость тесной работы администрации с каждым из них, чтобы выяснить их реальные условия жизни и работы.
По его мнению, все еще существует множество нерешенных вопросов. Некоторые участники операции уже нашли работу, в то время как другим по-прежнему сложно устроиться, передает РИА Новости.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.