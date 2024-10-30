Россияне назвали размер желанной новогодней премии

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

При выборе между участием в новогоднем корпоративе и получением денежного вознаграждения, подавляющее большинство россиян отдает предпочтение финансовой награде. Согласно опросу, 74% респондентов предпочли бы получить деньги на праздник, тогда как лишь 19% выбрали вариант отметить событие в компании коллег.

Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Интересно обратить внимание на разнообразие сумм, которые ожидают участники опроса в качестве бонусов. Например, 6% людей считают даже 200 тысяч недостаточной суммой, в то время как 21% готовы довольствоваться тремя тысячами рублей, а каждый пятый рассчитывает на бонус в пределах 10-30 тысяч, передает RT.

Каждому шестому человеку необходимо от 30 до 50 тысяч рублей. Каждый пятый надеется на сумму от 50 до 100 тысяч, тогда как каждому восьмому нужна сумма от 100 до 200 тысяч.

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