Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как защитить урожай от фитофторы: ключевые меры борьбы с грибком
Встречайте холод: как выбрать идеальную верхнюю одежду
Почему макароны из твёрдой пшеницы считаются лучшими
Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью
Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа
Россияне назвали размер желанной новогодней премии
Володин уверен, что СССР развалился из-за предателей в правящей партии
Прощай, стирка на высоких температурах: как ухаживать за спортивной одеждой правильно
Гастроэнтеролог назвал кашу, которая помогает женщинам сохранить молодость

В Госдуме предложили запретить проведение богослужений в многоквартирных домах

0:50
Общество

Депутаты от партии "Новые люди" представили в Государственную Думу проект закона, который предполагает запрет на проведение религиозных обрядов и богослужений в многоквартирных домах. Данный документ был опубликован в думской базе данных в среду, 30 октября.

В Госдуме предложили запретить проведение богослужений в многоквартирных домах
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Авторы инициативы считают, что такие мероприятия, организуемые как индивидуальными лицами, так и религиозными группами, создают серьезные неудобства для окружающих.

Кроме того, существует опасение, что подобные собрания могут устраивать нелегальные мигранты, что может привести к росту напряженности и преступности в районе, а также к возможным нарушениям пожарной безопасности. Особенно тревожит жителей безопасность детей, когда во дворах много незнакомых людей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Еда и рецепты
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой Аудио 
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Еда и рецепты
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине Любовь Степушова Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Последние материалы
Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью
Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа
Россияне назвали размер желанной новогодней премии
Володин уверен, что СССР развалился из-за предателей в правящей партии
Прощай, стирка на высоких температурах: как ухаживать за спортивной одеждой правильно
В Госдуме предложили запретить проведение богослужений в многоквартирных домах
Гастроэнтеролог назвал кашу, которая помогает женщинам сохранить молодость
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Вован из Реальных пацанов намерен через суд забрать дочь у экс-супруги
Bloomberg: опрос среди пользователей показал, чья победа на выборах президента США выгодней для финансовых рынков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.