В Госдуме предложили запретить проведение богослужений в многоквартирных домах

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты от партии "Новые люди" представили в Государственную Думу проект закона, который предполагает запрет на проведение религиозных обрядов и богослужений в многоквартирных домах. Данный документ был опубликован в думской базе данных в среду, 30 октября.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Авторы инициативы считают, что такие мероприятия, организуемые как индивидуальными лицами, так и религиозными группами, создают серьезные неудобства для окружающих.

Кроме того, существует опасение, что подобные собрания могут устраивать нелегальные мигранты, что может привести к росту напряженности и преступности в районе, а также к возможным нарушениям пожарной безопасности. Особенно тревожит жителей безопасность детей, когда во дворах много незнакомых людей.

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