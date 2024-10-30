Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Свердловской области врачи спасли женщину с опухолью весом более 8 кг
Как защитить урожай от фитофторы: ключевые меры борьбы с грибком
Встречайте холод: как выбрать идеальную верхнюю одежду
Почему макароны из твёрдой пшеницы считаются лучшими
Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью
Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа
Россияне назвали размер желанной новогодней премии
Володин уверен, что СССР развалился из-за предателей в правящей партии
Прощай, стирка на высоких температурах: как ухаживать за спортивной одеждой правильно

Москвичу удалось купить сразу три мощных ноутбука по 369 рублей за каждый

1:06
Общество

Житель Москвы по имени Денис сумел приобрести три ноутбука Apple MacBook Pro 14 всего за 1107 рублей, несмотря на то что их реальная стоимость составляет примерно 600 тысяч рублей.

Москвичу удалось купить сразу три мощных ноутбука по 369 рублей за каждый
Фото: Flickr by Satheesh Sankaran, CC BY 2.0

По данным источника, всё началось с рекламного объявления о ноутбуках Apple по цене 369 рублей, которое Денис увидел в интернете. Он перешёл по ссылке, произвёл оплату, однако товары так и не были доставлены.

При обращении в маркетплейс выяснилось, что он является лишь посредником, а сам продавец объяснил ситуацию ошибкой в рекламе, указав, что реальные цены на MacBook Pro 14 варьируются от 140 до 320 тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash.

Не удовлетворившись ответом, москвич решил обратиться в суд, который признал сделку законной и добросовестной. В результате решение суда обязывает продавца продать Денису три ноутбука по цене 369 рублей за единицу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Еда и рецепты
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой Аудио 
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Еда и рецепты
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине Любовь Степушова Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Последние материалы
Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью
Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа
Россияне назвали размер желанной новогодней премии
Володин уверен, что СССР развалился из-за предателей в правящей партии
Прощай, стирка на высоких температурах: как ухаживать за спортивной одеждой правильно
В Госдуме предложили запретить проведение богослужений в многоквартирных домах
Гастроэнтеролог назвал кашу, которая помогает женщинам сохранить молодость
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Вован из Реальных пацанов намерен через суд забрать дочь у экс-супруги
Bloomberg: опрос среди пользователей показал, чья победа на выборах президента США выгодней для финансовых рынков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.