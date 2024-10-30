Москвичу удалось купить сразу три мощных ноутбука по 369 рублей за каждый

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Москвы по имени Денис сумел приобрести три ноутбука Apple MacBook Pro 14 всего за 1107 рублей, несмотря на то что их реальная стоимость составляет примерно 600 тысяч рублей.

Фото: Flickr by Satheesh Sankaran, CC BY 2.0

По данным источника, всё началось с рекламного объявления о ноутбуках Apple по цене 369 рублей, которое Денис увидел в интернете. Он перешёл по ссылке, произвёл оплату, однако товары так и не были доставлены.

При обращении в маркетплейс выяснилось, что он является лишь посредником, а сам продавец объяснил ситуацию ошибкой в рекламе, указав, что реальные цены на MacBook Pro 14 варьируются от 140 до 320 тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash.

Не удовлетворившись ответом, москвич решил обратиться в суд, который признал сделку законной и добросовестной. В результате решение суда обязывает продавца продать Денису три ноутбука по цене 369 рублей за единицу.

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