В Петербурге депутаты обсуждают меры по ограничению продажи алкоголя

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков сообщил, что депутаты местного парламента рассматривают предложения о возможном ограничении времени продажи алкогольной продукции в магазинах.
Также ведутся обсуждения о возможности увеличения зон, в которых продажа спиртных напитков будет запрещена. В публикации отмечается, что петербургские парламентарии планируют действовать без спешки, сначала опираясь на мнения экспертов, передает Shot.
Ранее стало известно о введении запрета на продажу алкоголя в будние дни в Вологодской области, за исключением промежутка времени с 12 до 14 часов.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.