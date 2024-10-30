В Петербурге депутаты обсуждают меры по ограничению продажи алкоголя

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков сообщил, что депутаты местного парламента рассматривают предложения о возможном ограничении времени продажи алкогольной продукции в магазинах.

Фото: commons.wikimedia.org by Xochi girlinthemidwest, CC0

Также ведутся обсуждения о возможности увеличения зон, в которых продажа спиртных напитков будет запрещена. В публикации отмечается, что петербургские парламентарии планируют действовать без спешки, сначала опираясь на мнения экспертов, передает Shot.

Ранее стало известно о введении запрета на продажу алкоголя в будние дни в Вологодской области, за исключением промежутка времени с 12 до 14 часов.

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