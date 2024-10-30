Эксперты предупредили россиян о росте цен к Новому году

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Подготовка к Новому году для многих россиян начинается задолго до самого праздника. Тем не менее, есть также те, кто предпочитает откладывать деньги или из-за нехватки времени оставляет покупки на последний момент, сдвигая их на конец декабря. Однако важно помнить, что ближе к торжеству цены в магазинах начинают расти. Об этом сообщила экономист Инна Литвиненко.

Фото: freepik.com by ijeab, PDM

Она отметила, что лучше всего начинать закупки к Новому году уже сейчас или хотя бы до середины ноября, передает "Подмосковье сегодня".

Она добавила, что продукты с длительным сроком хранения рекомендуется приобретать прямо сейчас, желательно до праздников в ноябре. Также можно успеть сделать покупки до 10-12 ноября или даже до 15 ноября.

Эксперт также предупредила, что в конце декабря стоимость новогодних елок, украшений и подарков увеличится на 20-22%, а за продукты для праздничного стола придется заплатить на 15-17% больше.

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