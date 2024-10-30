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В Кремле прокомментировали ограничения продажи алкоголя в Вологодской области

0:50
Общество

В администрации президента России не ведутся обсуждения по вопросу ограничения продажи алкогольных напитков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

В Кремле прокомментировали ограничения продажи алкоголя в Вологодской области
Фото: commons.wikimedia.org by X5 Retail Group, CC BY-SA 2.0

Песков отметил, что региональные власти имеют право принимать такие решения самостоятельно. При этом он подчеркнул, что в самом Кремле не рассматриваются инициативы по распространению подобных ограничений на всю страну.

29 октября появилась информация о том, что власти Вологодской области планируют значительно сократить часы продажи алкоголя в пределах региона. Если законопроект будет одобрен местной думой, жителям будет разрешено приобретать алкогольные напитки только с 12 до 14 часов по местному времени.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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