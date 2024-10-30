Госдума предложила ввести обязательный экзамен по русскому для дошкольников-мигрантов

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Депутаты от фракции "Новые люди" в Госдуме предложили внедрить обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также они считают важным обучать родителей уважению к женщинам. По мнению парламентариев, такие меры могут помочь облегчить нагрузку учителей и создать равные условия для всех учащихся в процессе обучения.

Введение экзамена, как предполагается, должно снизить нагрузку на преподавателей и обеспечить равенство среди школьников в образовательной среде, передает РИА Новости.

Кроме того, если ребенок не обладает достаточными знаниями русского языка, ему предоставится год для подготовки к экзамену. Важно отметить, что расходы на эту подготовку должны покрываться не за счет бюджета, а за собственные средства родителей.

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