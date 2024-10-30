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Опрос: удалёнщики часто испытывают стресс на работе из-за родственников

1:41
Общество

Удалёнщики часто испытывают стресс из-за несерьёзного отношения родственников к их работе из дома, об этом говорится в исследовании "Контур. Толка".

Опрос: удалёнщики часто испытывают стресс на работе из-за родственников
Фото: Freepik by cookie_studio, PDM

Опросив более 1200 респондентов по всей стране, аналитики выяснили, что на удалёнке остаются больше трети опрошенных россиян. 29% сотрудников хотели бы работать в таком формате, однако 23% испытывают такой же стресс, как в офисе, а 22% нервничают еще сильнее.

Стресс в основном связан с родственниками, которые несерьезно относятся к домашнему офису. 22% отмечают, что члены семьи часто их отвлекают.

Только 35% опрошенных работают удаленно в одиночестве. При этом опрошенные отмечают, что дома слишком много отвлекающих факторов, таких как

  • видеоигры,
  • перекусы,
  • просмотр соцсетей,
  • уборка и готовка.

Не только члены семьи, но и питомцы мешают проведению онлайн-конференций. 40% опрошенных отмечали, что во время проведения планерки кошечки или собачки могли внезапно появиться в зоне видимости камеры. Каждого четвертого отвлекали родные, каждого пятого — приезд курьера. Также 9% респондентов сталкивались с отключением электричества во время онлайн-встреч, 8% жаловались на шум у соседей.

"Несмотря на сложности, которые назвали опрошенные, интерес к работе из дома продолжает увеличиваться. По нашим данным, с февраля количество удаленно занятых сотрудников выросло на 22%", — комментирует руководитель проекта Павел Скрипниченко.

Уточнения

Удалённая рабо́та — форма занятости, при которой работодатель и наёмный работник находятся на значительном расстоянии друг от друга, передавая и получая техническое задание, результаты труда и оплату при помощи современных средств связи.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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