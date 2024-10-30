Удалёнщики часто испытывают стресс из-за несерьёзного отношения родственников к их работе из дома, об этом говорится в исследовании "Контур. Толка".
Опросив более 1200 респондентов по всей стране, аналитики выяснили, что на удалёнке остаются больше трети опрошенных россиян. 29% сотрудников хотели бы работать в таком формате, однако 23% испытывают такой же стресс, как в офисе, а 22% нервничают еще сильнее.
Стресс в основном связан с родственниками, которые несерьезно относятся к домашнему офису. 22% отмечают, что члены семьи часто их отвлекают.
Только 35% опрошенных работают удаленно в одиночестве. При этом опрошенные отмечают, что дома слишком много отвлекающих факторов, таких как
Не только члены семьи, но и питомцы мешают проведению онлайн-конференций. 40% опрошенных отмечали, что во время проведения планерки кошечки или собачки могли внезапно появиться в зоне видимости камеры. Каждого четвертого отвлекали родные, каждого пятого — приезд курьера. Также 9% респондентов сталкивались с отключением электричества во время онлайн-встреч, 8% жаловались на шум у соседей.
"Несмотря на сложности, которые назвали опрошенные, интерес к работе из дома продолжает увеличиваться. По нашим данным, с февраля количество удаленно занятых сотрудников выросло на 22%", — комментирует руководитель проекта Павел Скрипниченко.
Удалённая рабо́та — форма занятости, при которой работодатель и наёмный работник находятся на значительном расстоянии друг от друга, передавая и получая техническое задание, результаты труда и оплату при помощи современных средств связи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.