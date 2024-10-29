Девушка-лунатик во сне купила на Wildberries товаров на 180 тыс рублей

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Ярославля во сне накупила на маркетплейсе Wildberries товаров на 180 тысяч рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Дело в том, что девушка страдает лунатизмом, пишет "ВМ". Она работает мастером по ногтевому сервису.

По словам девушки, покупки в порыве ночного приступа уже с ней происходили. Однако такую большую сумму она еще не тратила.

В списке товаров, которые она заказала, оказались 100 ковров, 100 таблеток для посудомойки, подставки и другое.

Избавиться от покупок девушке-лунатику не удалось — возврат оказался платным. Сейчас она хочет доказать продавцу, что она все купила в процессе лунатизма.

Уточнения

Сомнамбули́зм (от лат. somnus — «сон» и ambulo — «ходить», «передвигаться»; ноктамбули́зм (от лат. nox, noctis — «ночь»), снохожде́ние, лунати́зм) — расстройство парасомнического спектра, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь при этом в состоянии сна.



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