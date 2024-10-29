Ответственность за отказ в приеме на работу инвалида ужесточили в России

В России еще жестче начнут наказывать тех работодателей, которые не будут допускать к труду людей с инвалидностью.
Госдума РФ приняла соответствующий законопроект.
Штрафы будут введены для ИП и юридических лиц до 100 000 рублей.
Сейчас административный штраф на должностных лиц составляет от 5 до 10 тысяч рублей в случае невыполнения работодателем обязанности по созданию или предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также в случае отказа работодателя от трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты.
Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.
Инвали́дность (от лат. invalidus «немощный, слабый») — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества.
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Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.