Ответственность за отказ в приеме на работу инвалида ужесточили в России

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В России еще жестче начнут наказывать тех работодателей, которые не будут допускать к труду людей с инвалидностью.

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Госдума РФ приняла соответствующий законопроект.

Штрафы будут введены для ИП и юридических лиц до 100 000 рублей.

Сейчас административный штраф на должностных лиц составляет от 5 до 10 тысяч рублей в случае невыполнения работодателем обязанности по созданию или предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также в случае отказа работодателя от трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



Инвали́дность (от лат. invalidus «немощный, слабый») — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества.



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