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Ответственность за отказ в приеме на работу инвалида ужесточили в России

0:42
Общество

В России еще жестче начнут наказывать тех работодателей, которые не будут допускать к труду людей с инвалидностью.

Ответственность за отказ в приеме на работу инвалида ужесточили в России
Фото: pxhere.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Госдума РФ приняла соответствующий законопроект.

Штрафы будут введены для ИП и юридических лиц до 100 000 рублей.

Сейчас административный штраф на должностных лиц составляет от 5 до 10 тысяч рублей в случае невыполнения работодателем обязанности по созданию или предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также в случае отказа работодателя от трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

Инвали́дность (от лат. invalidus  «немощный, слабый») — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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