Голикова: планируется увеличить долю отечественного производства лекарств до 90%

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Предполагается, что доля российских лекарств в общем объеме производства достигнет 90%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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Ранее разработанные дорожные карты по организации производства ранее импортируемых медикаментов стали основой для формирования списка конечной продукции, которую планируется создать в рамках национального проекта "Новые технологии для сохранения здоровья", сообщает РИА Новости.

Согласно её информации, данные дорожные карты охватывают как лекарственные средства, так и медицинские изделия, которые востребованы в системе здравоохранения. Они предназначены для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, неврологии, эндокринологии, инфекционных и других болезней. В перечень включено 186 наименований лекарств и 368 видов медицинских изделий.

Уточнения

Татья́на Алексе́евна Го́ликова (род. 9 февраля 1966, Мытищи, Московская область) — российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года (исполняющая обязанности 15—21 января 2020, 7—14 мая 2024).



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