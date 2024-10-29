В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения

Уровень смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы в России снизился на 4%, а от рака — на 4,5% по сравнению с 2019 годом, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Согласно данным, наблюдается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 4% относительно 2019 года, а также уменьшение смертности от новообразований на 4,5% за тот же период, отметила Голикова во время пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение".

Она также добавила, что в России зафиксировано исторически низкое значение младенческой смертности — 4,2 случая на тысячу новорожденных по итогам 2023 года, а по результатам семи месяцев 2024 года этот показатель составил 4 случая на тысячу.

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