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В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения

Общество

Уровень смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы в России снизился на 4%, а от рака — на 4,5% по сравнению с 2019 годом, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
Фото: pxhere

Согласно данным, наблюдается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 4% относительно 2019 года, а также уменьшение смертности от новообразований на 4,5% за тот же период, отметила Голикова во время пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение".

Она также добавила, что в России зафиксировано исторически низкое значение младенческой смертности — 4,2 случая на тысячу новорожденных по итогам 2023 года, а по результатам семи месяцев 2024 года этот показатель составил 4 случая на тысячу.

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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