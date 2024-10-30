Должно быть чёткое нет: психолог рассказала, как справиться с истериками у ребёнка

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Взрослые могут почувствовать себя совершенно беспомощными, когда ребёнок начинает кричать и не может успокоиться. Чтобы справляться с таким поведением, нужно понимать его причины. Что скрывается за детским протестом и как родителю реагировать на истерику ребёнка — рассказала семейный психолог и автор книг по детской психологии Катерина Мурашова в выпуске подкаста "Мой Малышарик" HiFi-стриминга "Звук".

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Что такое истерика у ребёнка

По словам эксперта, истерика — это, в первую очередь, разрядка. Она возникает, когда привычные для ребёнка механизмы адаптации по каким-то причинам не сработали. Так чадо показывает, что что-то пошло не так. Подобное поведение особенно часто можно наблюдать у детей в возрасте от полутора до трёх лет, когда речь ещё не очень развита.

Чтобы разобраться с таким поведением, нужно понять, что на самом деле хочет сказать ребёнок. Обычно истерики возникают, когда малыш не получает ответа на свой вопрос: он спрашивает много раз, но родитель не отвечает.

"Приведу пример из практики. Я семейный психолог, и ко мне в кабинет постоянно приходят мамы с детьми. Как правило, мама начинает что-то рассказывать, жаловаться на малыша, а ребёнок в это время скучает. Сначала он может тянуть мать в сторону, недвусмысленно показывать на дверь или даже говорить: "Пойдём отсюда". Потом у него заканчивается лимит терпения, и начинается истерика. За этими действиями всегда стоит один и тот же вопрос — "Мама, займёшься ли ты мной вместо общения с этой тетей?", — поделилась психолог.

По словам Мурашовой, на такой вопрос можно ответить двумя способами. Первый: "Да, дорогой я вижу, что твое терпение закончилось. Я прекращаю консультацию, и мы уходим". И это нормальный ответ. Второй вариант ответа: "Нет, дорогой, я буду продолжать сейчас разговаривать с этой тетей, я не буду играть с тобой и не уйду из кабинета".

"Оба ответа на вопрос ребёнка правильные. Однако 9 из 10 матерей говорят следующее: "Ну подожди, мы с тётей разговариваем, поиграй пойди в игрушечки". Однако ваш ребёнок не спрашивал, чем ему заняться. Он спрашивал: "Уйдем отсюда? Ты займешься мной?". То есть мать не отвечает на вопрос ребёнка. И когда это происходит пять или даже десять раз, он начинает кричать раньше, чем этот вопрос задал. Он понимает, что спрашивать бесполезно — он не получит от мамы ту информацию, которую хочет", — пояснила эксперт.

Что делать с детскими истериками

Чтобы истерика не возникала, важно отвечать именно на тот вопрос, который задаёт ребёнок. Понять, о чём он спрашивает на самом деле, несложно. Важно приучить себя не отмахиваться от малыша, а читать в его поведении конкретный вопрос и отвечать именно на него

"Но что делать, если родитель выбирает продолжить беседу с другим человеком, а ребёнок начинает кричать? В этой ситуации важно показать, что ваше мнение не изменится. Можно ответить: "Зайка, я остаюсь здесь разговаривать с тётей. Возможности уйти у тебя нет. Но есть возможность выбрать — пойти поиграть в игрушки или капризничать". И через некоторое время, приблизительно через 3 недели, формируется очень полезная для малыша схема — "то, что мой родитель говорит, обязательно произойдёт". Ребёнок понимает: "Я могу расстраиваться и обижаться, но решение мамы не изменится", — рассказала Мурашова.

Также, чтобы предупредить истерику, можно заранее информировать ребенка о цели похода: к врачу, на детскую площадку, в магазин. На пороге не лишним будет объяснить малышу: "Сейчас мы идём в магазин за хлебом и колбасой, а тебе ничего покупать не будем".

"И если ребёнок начинает требовать, например, машинку, кричать и падать на пол, мать должна сказать: "Зайчик, будет так, как я сказала. Если ты так себя ведёшь, я всё бросаю, и мы сейчас уходим отсюда". И дома она показывает своё недовольство — ребёнок должен видеть, что мама рассержена. Тогда в следующий раз он будет соглашаться на то, что сказал родитель", — подчеркнула психолог.

По словам специалиста, задача родителей — показать, что будет так, как он сказал. При этом родитель может чувствовать психологическое давление со стороны, если всё происходит в публичном месте, и это нормально, так как в такой ситуации трудно сохранять спокойствие. Но если мама или папа выведены из себя, ребёнок должен это понимать.

Какого поведения родителю лучше избегать

Бывают ситуации, когда родители не выдерживают. Они знают, что их "нет" должно быть твёрдым. Но после 30 минут криков мама или папа устаёт и даёт то, что малыш хочет получить. Понятно, что родителю тяжело. Но если то, что просил ребенок, спустя 40 минут истерики оказалось у него, значит, оно безопасно и не нарушает никаких моральных норм, поясняет Мурашова.

"Так почему бы сразу не дать то, что малыш просил? Если ребенок получает вещь после истерики, значит, родитель даёт положительную обратную связь — "Кричи, и ты получишь". Это самый неправильный вариант. Если что-то можно дать, то дайте сразу. Если приняли решение, что нет — тогда это должно быть чёткое "нет". Задача родителя — дать малышу понять, что будет так, как он сказал. Это не уберёт истерик полностью, но минимизирует их", — подытожила эксперт.

Уточнения

Воспита́ние — процесс обучения, защиты и заботы о детях с целью их здорового развития во взрослой жизни.



Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

