Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 секретов, как выбрать идеальное вино в магазине
Рецепт полезного и вкусного постного печенья с изюмом и кардамоном
Буду мыть туалеты в Америке: Мария Машкова боится, что сбудутся предсказания
Бортпроводница раскрыла секрет о гардеробах на рейсах
Лучшие быстрорастущие лианы: топ-3 растений
Врач-офтальмолог делится секретами безопасного использования косметики для защиты зрения
Колебания цен перед выборами в США: эксперты считают, что нефть может подешеветь
Экономист Балынин: опасаться массовой невыплаты ипотек не стоит
VR/AR в мире красоты: от виртуальных примерок до персонализированных процедур

Должно быть чёткое нет: психолог рассказала, как справиться с истериками у ребёнка

Общество » Семья

Взрослые могут почувствовать себя совершенно беспомощными, когда ребёнок начинает кричать и не может успокоиться. Чтобы справляться с таким поведением, нужно понимать его причины. Что скрывается за детским протестом и как родителю реагировать на истерику ребёнка — рассказала семейный психолог и автор книг по детской психологии Катерина Мурашова в выпуске подкаста "Мой Малышарик" HiFi-стриминга "Звук".

Должно быть чёткое нет: психолог рассказала, как справиться с истериками у ребёнка
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что такое истерика у ребёнка

По словам эксперта, истерика — это, в первую очередь, разрядка. Она возникает, когда привычные для ребёнка механизмы адаптации по каким-то причинам не сработали. Так чадо показывает, что что-то пошло не так. Подобное поведение особенно часто можно наблюдать у детей в возрасте от полутора до трёх лет, когда речь ещё не очень развита.

Чтобы разобраться с таким поведением, нужно понять, что на самом деле хочет сказать ребёнок. Обычно истерики возникают, когда малыш не получает ответа на свой вопрос: он спрашивает много раз, но родитель не отвечает.

"Приведу пример из практики. Я семейный психолог, и ко мне в кабинет постоянно приходят мамы с детьми. Как правило, мама начинает что-то рассказывать, жаловаться на малыша, а ребёнок в это время скучает. Сначала он может тянуть мать в сторону, недвусмысленно показывать на дверь или даже говорить: "Пойдём отсюда". Потом у него заканчивается лимит терпения, и начинается истерика. За этими действиями всегда стоит один и тот же вопрос — "Мама, займёшься ли ты мной вместо общения с этой тетей?", — поделилась психолог.

По словам Мурашовой, на такой вопрос можно ответить двумя способами. Первый: "Да, дорогой я вижу, что твое терпение закончилось. Я прекращаю консультацию, и мы уходим". И это нормальный ответ. Второй вариант ответа: "Нет, дорогой, я буду продолжать сейчас разговаривать с этой тетей, я не буду играть с тобой и не уйду из кабинета".

"Оба ответа на вопрос ребёнка правильные. Однако 9 из 10 матерей говорят следующее: "Ну подожди, мы с тётей разговариваем, поиграй пойди в игрушечки". Однако ваш ребёнок не спрашивал, чем ему заняться. Он спрашивал: "Уйдем отсюда? Ты займешься мной?". То есть мать не отвечает на вопрос ребёнка. И когда это происходит пять или даже десять раз, он начинает кричать раньше, чем этот вопрос задал. Он понимает, что спрашивать бесполезно — он не получит от мамы ту информацию, которую хочет", — пояснила эксперт.

Что делать с детскими истериками

Чтобы истерика не возникала, важно отвечать именно на тот вопрос, который задаёт ребёнок. Понять, о чём он спрашивает на самом деле, несложно. Важно приучить себя не отмахиваться от малыша, а читать в его поведении конкретный вопрос и отвечать именно на него

"Но что делать, если родитель выбирает продолжить беседу с другим человеком, а ребёнок начинает кричать? В этой ситуации важно показать, что ваше мнение не изменится. Можно ответить: "Зайка, я остаюсь здесь разговаривать с тётей. Возможности уйти у тебя нет. Но есть возможность выбрать — пойти поиграть в игрушки или капризничать".

И через некоторое время, приблизительно через 3 недели, формируется очень полезная для малыша схема — "то, что мой родитель говорит, обязательно произойдёт". Ребёнок понимает: "Я могу расстраиваться и обижаться, но решение мамы не изменится", — рассказала Мурашова.

Также, чтобы предупредить истерику, можно заранее информировать ребенка о цели похода: к врачу, на детскую площадку, в магазин. На пороге не лишним будет объяснить малышу: "Сейчас мы идём в магазин за хлебом и колбасой, а тебе ничего покупать не будем".

"И если ребёнок начинает требовать, например, машинку, кричать и падать на пол, мать должна сказать: "Зайчик, будет так, как я сказала. Если ты так себя ведёшь, я всё бросаю, и мы сейчас уходим отсюда". И дома она показывает своё недовольство — ребёнок должен видеть, что мама рассержена. Тогда в следующий раз он будет соглашаться на то, что сказал родитель", — подчеркнула психолог.

По словам специалиста, задача родителей — показать, что будет так, как он сказал. При этом родитель может чувствовать психологическое давление со стороны, если всё происходит в публичном месте, и это нормально, так как в такой ситуации трудно сохранять спокойствие. Но если мама или папа выведены из себя, ребёнок должен это понимать.

Какого поведения родителю лучше избегать

Бывают ситуации, когда родители не выдерживают. Они знают, что их "нет" должно быть твёрдым. Но после 30 минут криков мама или папа устаёт и даёт то, что малыш хочет получить. Понятно, что родителю тяжело. Но если то, что просил ребенок, спустя 40 минут истерики оказалось у него, значит, оно безопасно и не нарушает никаких моральных норм, поясняет Мурашова.

"Так почему бы сразу не дать то, что малыш просил? Если ребенок получает вещь после истерики, значит, родитель даёт положительную обратную связь — "Кричи, и ты получишь". Это самый неправильный вариант. Если что-то можно дать, то дайте сразу. Если приняли решение, что нет — тогда это должно быть чёткое "нет". Задача родителя — дать малышу понять, что будет так, как он сказал. Это не уберёт истерик полностью, но минимизирует их", — подытожила эксперт.

Уточнения

Воспита́ние — процесс обучения, защиты и заботы о детях с целью их здорового развития во взрослой жизни.

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Еда и рецепты
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Еда и рецепты
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Последние материалы
Зеленая мода: как внедрить устойчивые практики в свой гардероб
Полезный завтрак: как приготовить необычные сырники со шпинатом
Сейчас россияне предпочитают покупать новостройки в Москве на этапе котлована
Чем осенняя перекопка полезна для борьбы с вредителями и сорняками
Откройте Ингушетию: новый маршрут для любителей истории и природы
Тайна старения мозга раскрыта: результаты исследования удивили учёных
Как питаться осенью, чтобы не заболеть и не поправиться
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Как избавиться от зайцев на даче: названы самые эффективные методы
Россияне, оформившие ипотеку, не будут платить НДФЛ с материальной выгоды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.