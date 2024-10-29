В России планируют расширить сеть женских консультаций

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Сеть женских консультаций будет значительно расширена во всех российских регионах, с особым вниманием к удалённым и труднодоступным местностям, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, PDM

В рамках национального проекта "Семья" предусмотрено как оснащение, так и переоснащение 120 перинатальных центров. Также планируется увеличение сети женских консультаций на 330 объектов по всей стране, с прицелом на удалённые и труднодоступные зоны, отметил Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Он добавил, что в рамках реализации проекта "Продолжительная и активная жизнь" запланированы значительные инвестиции в инфраструктуру. Ожидается создание более 3,8 тыс. медицинских учреждений и капитальный ремонт почти 7,4 тыс. объектов здравоохранения.

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