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В России установили особенности исполнения бюджетов в 2025 году

1:05
Общество

Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся особенностей исполнения бюджетов в стране.Новый закон временно приостанавливает действие некоторых положений Бюджетного Кодекса РФ и вводит новые правила.

В России установили особенности исполнения бюджетов в 2025 году
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

В частности, ужесточается контроль за реализацией инфраструктурных проектов, финансируемых за счет бюджетных и казначейских кредитов. Если будут нарушены сроки или качественные показатели выполнения, ставка по кредиту может быть увеличена в два раза. Также с 1 января 2025 года планируется изменять норматив распределения доходов от акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла, производимые на территории России, передает ТАСС.

Кроме того, данный документ содержит положения о том, что с 2025 года государственные компании обязаны будут уплачивать в федеральный бюджет 50% от рыночной стоимости активов, переданных им в результате государственного изъятия на основе судебных решений.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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