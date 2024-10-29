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Мурашко: первые препараты на основе онколитических вирусов проходят испытания

0:54
Общество

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране начались клинические испытания первых препаратов на основе вирусов для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Мурашко: первые препараты на основе онколитических вирусов проходят испытания
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Развивая фармацевтическую сферу, мы должны помнить не только о редких заболеваниях, но и о серьезной проблеме онкологии. На данный момент отечественные препараты, использующие онколитические вирусы, находятся на этапе клинических испытаний, отметил Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Он также подчеркнул, что российские производители фармпрепаратов разрабатывают генотерапевтические лекарства нового поколения, в частности, для лечения спинальной мышечной атрофии и гемофилии. Эти препараты являются оригинальными и сейчас находятся на стадии клинических испытаний, добавил министр.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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