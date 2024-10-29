С 1 января 2025 года: Юрист рассказала о новых выплатах для пенсионеров

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

В следующем году в России пожилые люди смогут рассчитывать на три новые выплаты. Эти изменения стали возможны благодаря законам, принятым в 2024 году, сообщила юрист Ирина Сивакова.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

С 1 января 2025 года будет введена ежемесячная доплата за уход в размере 1200 рублей. Эта сумма будет начисляться напрямую безработным пенсионерам, достигшим 80 лет, или тем, кто имеет инвалидность первой группы. Чтобы получить эту выплату, не потребуется подавать никаких заявлений или подтверждать факт прекратения трудовой деятельности.

Существующие выплаты будут продолжены, однако новые пособия можно будет получить лишь после достижения указанного возраста или получения инвалидности. Вдовы военнослужащих смогут рассчитывать на новые выплаты, если не вступили в новый брак и воспитывают детей до 18 лет (или до 23 лет, если дети учатся в дневной форме).

По информации Neva. Today, трудоспособные пенсионеры со следующего года начнут получать ежегодную индексацию своей страховой пенсии.

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