Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве в преддверии Дня народного единства ожидается формирование снежного покрова из-за холодного циклона. Об этом сообщил ведущий эксперт метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус во вторник, 29 октября.

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В среду, 30 октября, в столице сначала установятся морозы, однако к вечеру температура поднимется до 9 градусов выше нуля. В течение дня прогнозируются дожди, а ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. В пятницу атмосферное давление может снизиться до 723 миллиметров ртутного столба, что почти достигнет рекорда низкого давления, установленного в 2001 году, отметил метеоролог.

К концу недели на северо-западе России ожидается третий ненастный циклон из Атлантики, который принесет очередные обильные осадки и холодные воздушные массы. В праздничный день его центр окажется и над столичным регионом, добавил специалист.

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