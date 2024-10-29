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Владимир Путин заявил о минимальной младенческой смертности в России

Общество

В России на сегодняшний день фиксируется крайне низкий уровень младенческой смертности — показатели достигли исторического минимума. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время национального конгресса с международным участием, который прошел 29 октября под названием "Национальное здравоохранение".

Владимир Путин заявил о минимальной младенческой смертности в России
Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

"Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность: четыре случая на тысячу родившихся живыми", — отметил президент.

Он упомянул о том, что в стране была внедрена система современных перинатальных центров, цель которой — защитить материнство и детство. На данный момент функционирует 175 таких учреждений по всей территории России.

Кроме этого, Путин добавил, что ожидается увеличение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет, с перспективой достижения 80 лет и более. Глава государства также подчеркнул необходимость уменьшения разрыва в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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