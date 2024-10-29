Владимир Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России

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На национальном конгрессе "Национальное здравоохранение", который собрал участников из разных стран, президент России Владимир Путин сообщил о прогнозах по ожидаемой продолжительности жизни в стране.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

По мнению главы государства, средняя продолжительность жизни должна составить около 78 лет. В будущем, как и планировалось ранее, необходимо достигнуть уровня 80 лет и более.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши традиционные духовно-нравственные ценности. Документ предусматривает выдачу разрешения на временное проживание без учёта утверждённой квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.



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