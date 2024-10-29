В Госдуме прокомментировали идею перевести женщин на удаленную работу

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Предложение, касающееся перевода всех женщин на дистанционную работу по их желанию, является насильственным вмешательством в структуру занятости на основе пола и противоречит основным принципам Трудового кодекса Российской Федерации, заявил Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по социальной политике.

Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, CC0

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилась к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть расширение прав женщин на возможность дистанционной работы по их желанию в целях увеличения рождаемости, как указано в документе, сообщает РИА Новости.

Нилов подчеркнул, что трудовой кодекс содержит ряд положений, которые запрещают дискриминацию в сфере труда и гарантируют равные права и возможности для работников независимо от пола, социального положения и семейного статуса. Принудительное изменение формата занятости на основе пола, по его мнению, подрывает основополагающие принципы Трудового кодекса.

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