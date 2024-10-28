Россиянам рассказали, без каких процедур невозможно развестись

Если супруги пришли к общему мнению о том, чтобы прекратить свои семейные отношения, и у них нет детей, не достигших совершеннолетия, им достаточно обратиться в ЗАГС для оформления развода.
В противном случае паре придется обратиться в суд. Об этом сообщила адвокат Виктория Данильченко. Она также отметила, что для оформления развода требуется оплата государственной пошлины.
При подаче заявления в суд необходимо учитывать причины возникновения разногласий. Важно заранее подготовить все необходимые документы, включая оригинал свидетельства о браке, подчеркнула эксперт в интервью с NEWS.ru.
Участие в судебных процедурах и ожидание решения суда — это важные этапы. Завершальным шагом будет обращение в ЗАГС с решением суда о расторжении брака, которое вступило в законную силу, для получения свидетельства о разводе, резюмировала юрист.
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