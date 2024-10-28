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Эксперт объяснила, почему в РФ невыгодно брать кредитные каникулы

1:02
Общество

Оформление кредитных каникул может показаться выгодным решением, однако на самом деле это лишь создает иллюзия разрешения финансовых трудностей. Фактически, обязательства перед банком просто откладываются на более поздний срок, в то время как общая сумма долга возрастает. Об этом сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Эксперт объяснила, почему в РФ невыгодно брать кредитные каникулы
Фото: .pexels.com by Negative Space, PDM

Она отметила, что при кредитных каникулах ежемесячные платежи временно приостанавливаются, но процентные начисления продолжают расти, добавляясь к основной сумме долга. Это может привести к тому, что заемщик окажется в ещё более тяжелом финансовом положении, передает РИАМО.

Также важно помнить, что хотя возможность получения кредитных каникул появляется при снижении доходов на 30% и более, такая мера может негативно сказаться на кредитной истории заемщика. Эксперт подчеркнула, что в будущем это может вызвать сложности при попытке получить займы в других банковских учреждениях.

 

Уточнения

Кредитные каникулы (Платёжные каникулы) — отсрочка платежей по кредиту, предоставляемая банками клиентам на некоторый период времени.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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