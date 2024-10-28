Эксперт объяснила, почему в РФ невыгодно брать кредитные каникулы

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Оформление кредитных каникул может показаться выгодным решением, однако на самом деле это лишь создает иллюзия разрешения финансовых трудностей. Фактически, обязательства перед банком просто откладываются на более поздний срок, в то время как общая сумма долга возрастает. Об этом сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

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Она отметила, что при кредитных каникулах ежемесячные платежи временно приостанавливаются, но процентные начисления продолжают расти, добавляясь к основной сумме долга. Это может привести к тому, что заемщик окажется в ещё более тяжелом финансовом положении, передает РИАМО.

Также важно помнить, что хотя возможность получения кредитных каникул появляется при снижении доходов на 30% и более, такая мера может негативно сказаться на кредитной истории заемщика. Эксперт подчеркнула, что в будущем это может вызвать сложности при попытке получить займы в других банковских учреждениях.

Уточнения

Кредитные каникулы (Платёжные каникулы) — отсрочка платежей по кредиту, предоставляемая банками клиентам на некоторый период времени.



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