Минтруд: допфинансирование маткапитала может обеспечить 3,2 миллиона семей

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Дополнительное финансирование, предназначенное для продления программы материнского капитала до 2030 года, может охватить 3,2 миллиона российских семей, информирует законопроект, представленный Минтрудом.

Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

Данный законопроект доступен на сайте, где размещены проекты нормативно-правовых актов. По информации пресс-службы министерства, продление программы маткапитала с обеспечением дополнительных средств позволит поддержать 3,2 миллиона семей в стране, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в запуске нескольких крупных промышленных объектов в различных регионах страны. Это мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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