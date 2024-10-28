Минтруд: допфинансирование маткапитала может обеспечить 3,2 миллиона семей

Дополнительное финансирование, предназначенное для продления программы материнского капитала до 2030 года, может охватить 3,2 миллиона российских семей, информирует законопроект, представленный Минтрудом.
Данный законопроект доступен на сайте, где размещены проекты нормативно-правовых актов. По информации пресс-службы министерства, продление программы маткапитала с обеспечением дополнительных средств позволит поддержать 3,2 миллиона семей в стране, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в запуске нескольких крупных промышленных объектов в различных регионах страны. Это мероприятие прошло в формате видеоконференции.
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