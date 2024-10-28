Минпромторг ответил на опасения о дефиците холодильников

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В Российской Федерации существует достаточный запас холодильников, и новые инициативы Министерства природы не приведут к нехватке этой бытовой техники, сообщили в Минпромторге. Ведомство подчеркнуло, что в стране хранится несколько сотен тысяч холодильников, а доля местного производства продолжает увеличиваться.

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Доля российских холодильников на рынке уверенно растёт: по итогам 2023 года она превысила 50%, а в 2024 году ожидается дальнейшее увеличение до почти 60%. Этот рост продолжится в соответствии с установленными планами, отметили специалисты Минпромторга в беседе с ТАСС.

В России осуществляется переход на новые природные хладагенты, которые меньше вредят экологии. Местные производители уже начали их использовать в своих изделиях, что обеспечивает им стабильные позиции на рынке.

Следует напомнить, что ранее Министерство природных ресурсов ограничило ввоз холодильников и кондиционеров, содержащих хладагенты.

Уточнения

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса.



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