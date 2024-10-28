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Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Общество

Уровень безработицы в России остается на исторически низком уровне, как сообщил Владимир Путин во время совещания, посвященного экономике.

Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Президент подчеркнул, что безработица в стране третий месяц подряд составляет лишь 2,4 процента. Примечательно, что среди молодежи до 25 лет уровень безработицы снизился и теперь составляет менее девяти процентов.

Также Путин отметил, что промышленность, включая высокие технологии, демонстрирует ускоренный рост. За первые восемь месяцев 2024 года промышленное производство увеличилось на 4,5 процента, а в обрабатывающем секторе этот показатель достиг 8,1 процента. В машиностроении рост составил почти 20 процентов.

Тем не менее, в экономике продолжают наблюдаться дисбалансы, добавил Путин. Он объяснил, что это является следствием сложных экономических условий.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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