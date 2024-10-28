В России предложили обеспечивать детей-сирот спортивной формой

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов готовит законопроект, целью которого является обеспечение детей-сирот, а также ребят из многодетных и неблагополучных семей спортивной формой и необходимым инвентарем для одного выбранного вида спорта за счет государственных средств.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain

В пояснительной записке к проекту закона говорится о необходимости внести изменения в статью 8 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Предлагаемый законопроект позволит регионам Российской Федерации предоставлять дополнительную помощь детям в сфере физической культуры и спорта, передает РИА Новости.

Как указано в инициативе, финансирование на покупку спортивной формы и инвентаря будет выделено из бюджета для детей-сирот, а также для несовершеннолетних из многодетных и малоимущих семей по одному основному виду спорта, который активно развивают в данных регионах.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.