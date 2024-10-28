Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские туристы открыли для себя болотинг
Как раз и навсегда избавиться от мошек в цветах
Рынок авто под давлением: ставка ЦБ и её влияние на автокредиты
В России растёт популярность болотинга среди туристов
Группа "ТАТУ" воссоединилась ради корпоративов
Ученые открыли новый путь к точной диагностике депрессивных расстройств
Путин может уволить двух губернаторов до конца года
Зимний макияж: как избежать главных ошибок
Стало известно, за какие мелкие нарушения ГИБДД может лишить прав

В России предложили обеспечивать детей-сирот спортивной формой

Общество

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов готовит законопроект, целью которого является обеспечение детей-сирот, а также ребят из многодетных и неблагополучных семей спортивной формой и необходимым инвентарем для одного выбранного вида спорта за счет государственных средств.

В России предложили обеспечивать детей-сирот спортивной формой
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

В пояснительной записке к проекту закона говорится о необходимости внести изменения в статью 8 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Предлагаемый законопроект позволит регионам Российской Федерации предоставлять дополнительную помощь детям в сфере физической культуры и спорта, передает РИА Новости.

Как указано в инициативе, финансирование на покупку спортивной формы и инвентаря будет выделено из бюджета для детей-сирот, а также для несовершеннолетних из многодетных и малоимущих семей по одному основному виду спорта, который активно развивают в данных регионах.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области Аудио 
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови Аудио 
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Авто
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Dong Feng-31. Межконтинентальная баллистическая ракета Китая готова уничтожать врага Дмитрий Плотников В НАТО приготовили Крыму и Калининграду по 2 ядерных ракеты на город Олег Володин Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Последние материалы
Антон Силуанов о создании валюты БРИКС: запасной вариант
Что упало, то пропало: почему есть с пола — риск
Лариса Долина рассказала о своей особенной диете на мантах: вес уходит
Врач-невролог обозначил идеальное время для здорового сна
7 секретов для богатого урожая чеснока осенью
В ГД предложили выплачивать сто тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет
Убившим подростка мигрантам дали до 18 лет колонии
В Тюменской области четыре человека пострадали в ДТП с участием кабанов
Путешествие на Стреле предложат на Роза Хутор в межсезонье
Ростовские ветеринары спасли жизнь беременной крольчихи из контактного зоопарка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.