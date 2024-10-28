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В ГД предложили выплачивать сто тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет

0:45
Общество

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о предоставлении женщинам до 25 лет единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей за рождение первого малыша.

В ГД предложили выплачивать сто тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, PDM

Он отметил, что важно вводить дополнительные пособия за ранние и, на самом деле, своевременные роды. По его мнению, такая мера является полезной и обоснованной. Недавно подобная инициатива была реализована в Самарской области.

Хамзаев добавил, что это уже пятый регион, который принимает такие меры. Схожие программы функционируют в Карелии, Челябинской области, Красноярском и Пермском краях, сообщает РИА Новости.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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