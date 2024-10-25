Особняк семьи принцессы Дианы в Лондоне продан за 1,3 миллиарда рублей

Роскошный особняк на Фарм-стрит, 24 в престижном районе Мейфэр, где принцесса Диана часто бывала после развода с принцем Чарльзом, был выставлен на продажу за 10,95 миллионов фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда рублей). Как сообщили представители агентства недвижимости "Уэзерелл", занимавшиеся продажей, дом был продан всего за три дня.

Фото: сommons.wikimedia.org by Reagan White House Photographs, PDM

Продажа дома на Фарм-стрит стала самой быстрой сделкой с недвижимостью знаменитостей после продажи бунгало Эммы Стоун в испанском стиле в Лос-Анджелесе, которое ушло с молотка менее чем за две недели. Агент Роберт Доусон заявил, что это был первый раз за 22 года, когда дом на Фарм-стрит был выставлен на продажу, и его фактически купили в первую же неделю.

Особняк, построенный в начале 1980-х годов в георгианском стиле, стал подарком для своей второй жены — графини Рейн Спенсер, от Джона Спенсера - отца Дианы, в 1990 году. После смерти графа Спенсера в 1992 году от сердечного приступа вдова унаследовала этот дом, а также поместье для отдыха в Богнор-Реджисе, приморском городке на южном побережье Англии.

Мачеха принцессы Дианы, Рейн Спенсер, в начале 2000-х годов продала свой роскошный особняк коллекционерам произведений искусства, Алану и Мэри Хобарт. После продажи она вернулась в просторную квартиру на Гросвенор-сквер, где когда-то жила со своим мужем, эрлом Спенсером, в начале их брака. Рейн, единственная дочь писательницы, автора любовных романов Барбары Картленд, была известной в Британии светской львицей и политиком. В прошлом году исторический семейный дом Картлендов в Мэйфейре был выставлен на продажу за 44 миллиона долларов, но до сих пор не нашел покупателя.

Уточнения

Принцесса Диана (1 июля 1961 года — 31 августа 1997 года) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.



Рейн Спенсер графиня Спенсер (урожденная Маккоркодейл; англ. Raine Spencer, Countess Spencer; 9 сентября 1929 — 21 октября 2016) — британская светская львица и политик, мачеха Дианы, принцессы Уэльской.

