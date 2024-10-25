В России самокаты позволят арендовать только по биометрии

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В России планируется внедрение биометрических технологий в приложения для аренды электросамокатов с целью ограничения доступа для несовершеннолетних и нарушителей ПДД, которые могут пользоваться чужими аккаунтами.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

В рамках проводимого эксперимента, детали которого сейчас согласовываются в правительстве, предлагается добавить функцию верификации личности через биометрию в приложения для аренды самокатов. Таким образом, если человек попытается воспользоваться чужим или угнанным аккаунтом, он не сможет начать аренду, как сообщается в публикации.

Технология будет сравнивать селфи владельца аккаунта с изображением человека, который намерен арендовать самокат в данное время. Ожидается, что запуск эксперимента пройдет в середине следующего года, и система будет протестирована в Москве и ближайших регионах, сообщает Life.

Уточнения

Биоме́трия (биометрическое распознавание) (от др.-греч. βίος «жизнь» и μετρέω — измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках.



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