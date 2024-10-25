Минтранс предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Предлагается увеличить штрафные санкции за безбилетный проезд по платным дорогам. Для легковых автомобилей сумма штрафа может вырасти с 1,5 до 10 тысяч рублей, а для грузовиков — с 5 до 30 тысяч рублей, как сообщается в информации от Минтранса России.

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Федеральный законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях был представлен на общественное обсуждение министерством. В нем указывается, что размер штрафов за неоплату проезда должен быть увеличен до вышеуказанных значений для легкового и грузового транспорта.

Кроме того, предусмотрено введение штрафов и для иностранных перевозчиков. Если они не оплатят проезд по платным участкам дорог в России, им будет грозить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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