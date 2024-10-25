Россиян предупредили о новой схеме мошенников с использованием сайтов знакомств

Мошенники все чаще ищут своих сообщников через знакомства в интернете и чаты, уточнили эксперты в области кибербезопасности в ходе обсуждения.

Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, CC0

Преступники нацелены на так называемых дропперов — людей, готовых участвовать в финансовых махинациях. На сайтах знакомств их обманом чаще всего становятся молодые женщины.

Злоумышленники сначала проявляют внимание: дарят подарки, угощают конфетами и цветами, а затем предлагают неплохую сумму за простую просьбу — перевести деньги через свой счет знакомому или его матери с целью избежать комиссии, как говорится в материале. После этого мошенник исчезает, по информации РБК.

Также преступники ищут дропперов среди игроков в онлайн-игры, предлагая обменять данные банковской карты на игровую валюту или различные предметы. В таких ситуациях чаще всего жертвами становятся дети.

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