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Минпросвещения: введение "Разговоров о важном" в детсадах прорабатывают эксперты

Общество

Введение курса "Разговоры о важном" в детских садах в настоящее время обсуждается специалистами. Программа будет разработана с учетом специфики дошкольного возраста, сообщают в пресс-службе Министерства просвещения России.

Минпросвещения: введение "Разговоров о важном" в детсадах прорабатывают эксперты
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, CC BY-SA 4.0

Эксперты в области дошкольного образования, работающие в научных учреждениях, подведомственных Минпросвещения, внимательно исследуют целесообразность интеграции этой темы в образовательный процесс детских садов.

В министерстве отметили, что окончательное решение о создании данной программы будет принято лишь после глубокого анализа нужд детей и их родителей.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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