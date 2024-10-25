Введение курса "Разговоры о важном" в детских садах в настоящее время обсуждается специалистами. Программа будет разработана с учетом специфики дошкольного возраста, сообщают в пресс-службе Министерства просвещения России.
Эксперты в области дошкольного образования, работающие в научных учреждениях, подведомственных Минпросвещения, внимательно исследуют целесообразность интеграции этой темы в образовательный процесс детских садов.
В министерстве отметили, что окончательное решение о создании данной программы будет принято лишь после глубокого анализа нужд детей и их родителей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.