Дефицит кадров в Москве к 2030 году может составить 1 млн человек

Дефицит работников в Москве к 2030 году может достигнуть одного миллиона человек, что представляет собой одну из главных проблем для экономики города. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время этот показатель составляет около 500 тысяч.

Предполагается, что к 2030 году нехватка кадров в московском регионе возрастет до миллиона. Эта задача требует решения не только за счет привлечения мигрантов, но и через повышение производительности труда, а также улучшение ситуации с демографией, образованием и подготовкой специалистов, отметил мэр.

Сергей Собянин добавил, что нехватка квалифицированных специалистов наблюдается во всех секторах экономики, и данная проблема актуальна для большинства регионов России.

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