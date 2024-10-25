Правительство: одним из стимулов для глав госкомпаний станет снижение премий

Правительство Российской Федерации внедрило дополнительные меры для повышения эффективности работы государственных компаний.
В частности, минимизирована на 20% годовая премия для руководителей этих компаний в случае невыполнения заданных показателей, касающихся сокращения затрат и цифровой трансформации, как сообщается на официальном сайте кабинета министров.
К новым основаниям для уменьшения ежегодных премий относится несоблюдение рекомендаций, направленных на снижение операционных расходов организаций. Освободившиеся в результате этих сокращений средства будут использованы для более действенного решения задач, поставленных в рамках национальных целей развития. В случае неудовлетворительных результатов работы генеральные директора могут потерять до 20% своей премии, указано в сообщении.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.