В Москве внедрят электронные удостоверения для иностранцев

С 2025 года в Москве начнут выдавать электронные документы для иностранных граждан. Это заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в интервью с журналистами ТАСС.

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Он отметил, что новые удостоверения позволят более эффективно проверять информацию о гражданах, приезжающих в Россию из безвизовых государств.

С следующего года мы запускаем эксперимент с электронным паспортом для мигрантов, основываясь на федеральном законе, сообщил мэр.

Также он добавил, что в этих удостоверениях будет содержаться разнообразная информация об иностранцах: дата их прибытия, биометрические данные, место работы, адрес регистрации и другие важные сведения, передает ТАСС.

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