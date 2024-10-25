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В Москве внедрят электронные удостоверения для иностранцев

Общество

С 2025 года в Москве начнут выдавать электронные документы для иностранных граждан. Это заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в интервью с журналистами ТАСС.

В Москве внедрят электронные удостоверения для иностранцев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он отметил, что новые удостоверения позволят более эффективно проверять информацию о гражданах, приезжающих в Россию из безвизовых государств.

С следующего года мы запускаем эксперимент с электронным паспортом для мигрантов, основываясь на федеральном законе, сообщил мэр.

Также он добавил, что в этих удостоверениях будет содержаться разнообразная информация об иностранцах: дата их прибытия, биометрические данные, место работы, адрес регистрации и другие важные сведения, передает ТАСС.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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