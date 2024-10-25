С 2025 года в Москве начнут выдавать электронные документы для иностранных граждан. Это заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в интервью с журналистами ТАСС.
Он отметил, что новые удостоверения позволят более эффективно проверять информацию о гражданах, приезжающих в Россию из безвизовых государств.
С следующего года мы запускаем эксперимент с электронным паспортом для мигрантов, основываясь на федеральном законе, сообщил мэр.
Также он добавил, что в этих удостоверениях будет содержаться разнообразная информация об иностранцах: дата их прибытия, биометрические данные, место работы, адрес регистрации и другие важные сведения, передает ТАСС.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.