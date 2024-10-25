Назван процент желающих отказаться от рождения детей россиян

В России не наблюдается массового желания оставаться бездетными — всего лишь 3,7% женщин и 5,4% мужчин выражают стремление не иметь детей.
За последние два года возросла доля жителей страны, не планирующих становиться родителями. В 2022 году стремление отказаться от рождения детей выразили 2,4% женщин и 3,5% мужчин, согласно выборочному исследованию Росстата. Для сравнения, в 2012 году эти цифры были значительно ниже: 0,7% женщин и 1,9% мужчин не желали иметь детей, передает "Коммерсантъ".
Согласно данным исследования, 23% опрошенных намерены завести одного ребенка, в то время как двоих детей хотят 48,5% женщин и 45,9% мужчин. Третьего ребенка собираются родить 18% как мужчин, так и женщин.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.