Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Заболеваемость и летальные исходы от туберкулеза в России достигли исторически низкого уровня. За последние два десятилетия удалось сократить количество заболевших в три раза, а число случаев смертности — в шесть раз, отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Недавно состоялась коллегия в Минздраве, на которой рассматривались вопросы государственной политики по борьбе с распространением ВИЧ, туберкулеза, а также хроническими вирусными гепатитами и инфекциями, передающимися половым путем.

В России налажено производство оборудования и реагентов, которые необходимы для всех методов диагностики туберкулеза, добавили в пресс-службе министерства.

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