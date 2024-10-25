Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума

Заболеваемость и летальные исходы от туберкулеза в России достигли исторически низкого уровня. За последние два десятилетия удалось сократить количество заболевших в три раза, а число случаев смертности — в шесть раз, отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Недавно состоялась коллегия в Минздраве, на которой рассматривались вопросы государственной политики по борьбе с распространением ВИЧ, туберкулеза, а также хроническими вирусными гепатитами и инфекциями, передающимися половым путем.
В России налажено производство оборудования и реагентов, которые необходимы для всех методов диагностики туберкулеза, добавили в пресс-службе министерства.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.