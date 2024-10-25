Эксперты назвали причину появления нелегального рынка табака

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В Волгограде 23 октября прошёл круглый стол на тему "Нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику России, Волгоградской области и регионов Поволжья". Собравшиеся на мероприятии эксперты искали решения и методы борьбы с рынком нелегального табака.

Фото: 500px.com by Lindsay Fox, CC BY 3.0

Как отмечают эксперты, для решения проблемы необходимо дестимулировать контрабанду из стран ЕАЭС, также необходимы жёсткие меры в отношении точек торговли и интернет-площадок, нарушающих закон.

Как показывают исследования, доля нелегального оборота табака в России составляет 11,7% в пересчёте на население. В топ-10 антилидеров по России вошли:

Южный федеральный округ,

Волгоградская, Ульяновская, Самарская, Астраханская области,

а также Татарстан.

Как отметили эксперты, потери бюджета от нелегального оборота табака в прошлом году составили 99,21 млрд рублей.

Также эксперты указали на несовершенства системы регулирования табачного рынка. Так, пока нет возможности повлиять на торговлю через интернет.

Один из экспертов отметил: "Мы работаем с лицензиатами, а нелегальный рынок — где-то в гаражах, это не наша тема. Мы не понимаем, как туда выйти".

Первопричина — в разных ставках акцизов внутри ЕАЭС, отмечают эксперты. И пока это даёт экономические стимулы для деятельности контрабандистов.

Уточнения

Контраба́нда — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов тайно.





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