Эксперты назвали причину появления нелегального рынка табака

В Волгограде 23 октября прошёл круглый стол на тему "Нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику России, Волгоградской области и регионов Поволжья". Собравшиеся на мероприятии эксперты искали решения и методы борьбы с рынком нелегального табака.
Как отмечают эксперты, для решения проблемы необходимо дестимулировать контрабанду из стран ЕАЭС, также необходимы жёсткие меры в отношении точек торговли и интернет-площадок, нарушающих закон.
Как показывают исследования, доля нелегального оборота табака в России составляет 11,7% в пересчёте на население. В топ-10 антилидеров по России вошли:
Как отметили эксперты, потери бюджета от нелегального оборота табака в прошлом году составили 99,21 млрд рублей.
Также эксперты указали на несовершенства системы регулирования табачного рынка. Так, пока нет возможности повлиять на торговлю через интернет.
Один из экспертов отметил: "Мы работаем с лицензиатами, а нелегальный рынок — где-то в гаражах, это не наша тема. Мы не понимаем, как туда выйти".
Первопричина — в разных ставках акцизов внутри ЕАЭС, отмечают эксперты. И пока это даёт экономические стимулы для деятельности контрабандистов.
Контраба́нда — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов тайно.
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