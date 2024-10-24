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Эксперт: цены на такси вырастут из-за высокого спроса

1:10
Общество

В Москве обещают поднятие цен на услуги такси. До конца 2024 года стоимость может вырасти на 30 процентов. Председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов в беседе с Pravda. Ru назвал причины повышения цен на этот вид транспорта.

Эксперт: цены на такси вырастут из-за высокого спроса
Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

По словам эксперта, представитель "Яндекса" сообщил, что стоимость с 1 ноября вырастет на 3-4 процента.

"Честно было бы назвать подорожание на 30-40 процентов. С начала года уже есть подорожание уже на 15-20 процентов в Москве и области. Агрегатор списывает это на повышенный спрос и нехватку водителей", — сказал эксперт.

По его мнению, водителей хватает, а подорожание идет за счет более высокого спроса. Дело в том, что количество поездок неуклонно растет, при этом стоимость автомобиля увеличилась более чем на 200 процентов с 2022 года.

Такси дорожает не только в Москве, поскольку машины дорожают, обслуживание авто становится затратнее во всех регионах.

Уточнения

Яндекс Такси — одна из самостоятельных бизнес-единиц «Яндекса», предлагающая сервисы агрегатора такси, доставки еды и продуктов, а также мобильные приложения к ним. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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