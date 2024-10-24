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Минздрав: правительство готовит отзыв на проект о запрете продажи сигарет

1:11
Общество

Проект официального мнения правительства Российской Федерации по законопроекту, предполагающему запрет на продажу сигарет всем, кто родился после 31 декабря 2009 года, в настоящее время находится на стадии обсуждения с заинтересованными органами исполнительной власти, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Минздрав: правительство готовит отзыв на проект о запрете продажи сигарет
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Ранее стало известно, что в стране рассматривается возможность введения запрета на продажу табачной и никотиносодержащей продукции для лиц, родившихся после указанной даты. Соответствующий законопроект был сформирован и направлен на отзыв в правительство в сентябре текущего года.

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало стратегию по борьбе с курением и потреблением никотинсодержащих товаров, которая рассчитана до 2030 года. Ведомство уточняет, что среди основных целей данной стратегии значится снижение уровня потребления табака и никотиносодержащей продукции, включая электронные сигареты. Это должно существенно способствовать увеличению средней продолжительности жизни населения.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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