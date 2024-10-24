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В Госдуме рассказали о разработке инициатив по профилактике дефицита йода

0:58
Общество

Комитет Госдумы по охране здоровья считает, что необходимо продолжать разработку законопроектов в части профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, сказал РИА Новости глава комитета Бадма Башанкаев.

В Госдуме рассказали о разработке инициатив по профилактике дефицита йода
Фото: pxhere

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева призвала вернуть в России практику йодирования соли. Комитет Госдумы по охране здоровья придерживается мнения, что нужно продолжать разработку законопроектов, нацеленных на профилактику заболеваний, вызванных дефицитом йода.

Бадма Башанкаев отметил, что в стране уже продолжительное время ходят разговоры о том, что вопрос йодирования соли необходимо законодательно урегулировать. Комитет Госдумы по охране здоровья, в свою очередь, полагает, что нужно продолжать разработку и сопровождение законодательных инициатив в части профилактики заболеваний, вызванных именно дефицитом йода.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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