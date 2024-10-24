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Мастера флирта и соблазна: астролог назвала топ-5 знаков зодиака

1:58
Общество

Близнецы, Львы, Весы, Скорпионы и Стрельцы — это знаки зодиака, которые, по словам астролога Катерины Малеевой, виртуозно владеют искусством флирта.

Мастера флирта и соблазна: астролог назвала топ-5 знаков зодиака
Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz, PDM

Представители знака Близнецов легко считывают настроения окружающих и умеют подстраиваться под собеседника, что помогает им начинать увлекательные беседы. Их острый ум и чувство юмора делают их привлекательными в глазах других. Флирт для Близнецов — это своего рода игра, в которую они играют с истинным мастерством, отметила Малеева.

Львы также выделяются среди остальных знаков благодаря своей любви к вниманию. Флирт для них — это способ подчеркнуть свои лучшие качества, привлечь восхищённые взгляды и продемонстрировать свое обаяние. Они наслаждаются моментами, когда находятся в центре внимания.

Весы, находящиеся под покровительством Венеры, не могут устоять перед флиртом. Их дипломатичность, вежливость и элегантность притягивают людей. Весы умеют делать деликатные комплименты и создают атмосферу, где собеседник ощущает себя на первом месте, передает Москва 24.

Скорпионы, по мнению астролога, — это настоящие искусники соблазнения. В их флирте волшебным образом сочетаются загадка и страсть. Они умеют манипулировать эмоциями и создают такие условия, в которых трудно устоять перед их магнетизмом. Для них флирт — это не просто развлечение, это способ выразить свои чувства и внутреннюю силу.

Что касается Стрельцов, они предпочитают легкий и жизнерадостный флирт. По мнению Малеевой, это оптимистичные исследователи, находящие радость в общении и веселых разговорах. Для Стрельцов флирт — это увлекательное приключение, которое делает их жизнь ярче и интереснее.

 

Уточнения

Астроло́гия (др.-греч. ἀστρολογία, от ἀστήρ, ἄστρον «звезда» и λόγος «мысль, причина») — разновидность гадательной магии, группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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