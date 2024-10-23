Такси в столице подорожает на 30 процентов

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве подорожает такси с 25 октября.

Фото: mos.ru by Правительство Москвы, CC BY 4.0

В "Яндексе" сообщили, что средний чек увеличится на 3-4 процента. Рост цен объясняют нехваткой шоферов и простоем автопарков. Подорожание услуг на

30 процентов может произойти до конца 2024 года.

Стоимость километра в пути в тарифе "Комфорт" будет стоить 15 рублей, цена подачи автомобиля будет включать не 2 км и 6 минут, а 1 км и 3 минуты пути, а за 1 минуту ожидания придется платить 15 руб. вместо 13 руб.

Стоимость других тарифов будет известна 25 октября, пишет издание.

В пресс-службе "Яндекса" рассказали, что стоимость такси не подорожает значительно, пишет "ВМ".

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.



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