В некоторых регионах России прогнозируют ночные морозы до -20 градусов

На протяжении текущей недели в Урале, а также в отдельных областях Сибири и Дальнего Востока предсказываются серьезные ночные заморозки. Об этом в среду, 23 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его информации, в ночное время в перечисленных регионах температурные показатели могут снизиться до значений от минус 20 до минус 28 градусов. Особенно низкие температуры ожидаются на севере Урала, в Сибири и на Дальнем Востоке. В некоторых населённых пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа с 23 по 27 октября будет наблюдаться резкое понижение температур – на 6-9 градусов ниже привычной нормы, что приведёт к морозам в пределах 20–22 градусов.

Кроме того, в Туруханском, Таймырском и Эвенкийских районах Сибирского федерального округа ночью температура может колебаться от минус 21 до минус 27 градусов, что также на 5-10 градусов ниже привычных значений для этого времени года.

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